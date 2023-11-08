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Судили експосадовця Держекоінспекції Карпатського округу за отримання неправомірної вигоди

21:11, 8 листопада 2023
Експосадовець Держекоінспекції Карпатського округу проведе наступні 5,5 років за ґратами.
Судили експосадовця Держекоінспекції Карпатського округу за отримання неправомірної вигоди
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
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Колишнього начальника відділу управління державного екологічного нагляду в Івано-Франківській області Державної екологічної інспекції Карпатського округу судили до 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування терміном на 3 роки, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Його обвинувачували в одержанні неправомірної вигоди згідно зі статтею 368, частина 3 Кримінального кодексу України.

Прокурори успішно довели, що в травні 2021 року посадовець прийняв хабар у вигляді талонів на пальне вартістю практично 57 тисяч гривень від підприємця. За отриману вигоду він гарантував підприємцю позитивне рішення щодо зменшення штрафних санкцій та відмову від порушення кримінальної справи через виявлені правопорушення на ділянці, якою останній користувався.

Зловмисника було спіймано безпосередньо після отримання неправомірної вигоди на автозаправній станції в селі Гериня Калуського району.

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