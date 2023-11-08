Судили экс-чиновника Госэкоинспекции Карпатского округа за получение неправомерной выгоды

Экс-чиновник Госэкоинспекции Карпатского округа проведет следующие 5,5 лет за решеткой.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Бывшего начальника отдела управления государственного экологического надзора в Ивано-Франковской области Государственной экологической инспекции Карпатского округа приговорили к 5,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года, - сообщает Офис Генерального прокурора.

Его обвиняли в получении неправомерной выгоды согласно статье 368, часть 3 Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры успешно доказали, что в мае 2021 года чиновник принял взятку в виде талонов на топливо стоимостью практически 57 тысяч гривен от предпринимателя. За полученную выгоду он гарантировал предпринимателю положительное решение по уменьшению штрафных санкций и отказ от возбуждения уголовного дела из-за выявленных правонарушений на участке, которым последний пользовался.

Злоумышленник был пойман непосредственно после получения неправомерной выгоды на автозаправочной станции в селе Гериня Калушского района.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.