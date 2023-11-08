Судьи Киевского апелляционного суда продолжают перечислять средства на укрепление Вооруженных Сил Украины

За период военного положения судьи Киевского апелляционного суда перечислили в поддержку военных 81 708 687 гривен.

Судейский корпус Киевского апелляционного суда продолжает поддерживать Вооруженные Силы Украины, перечисляя часть судейского вознаграждения в поддержку украинской армии. Об этом сообщается на сайте судебного учреждения.

За период действия правового режима военного положения судьи Киевского апелляционного суда перечислили на специальный счет, открытый в Национальном банке, в поддержку Вооруженных Сил 81 708 687 гривен.

«В целях поддержки наших защитников судьи Киевского апелляционного суда приобщаются к адресным запросам отдельных бригад – покупают или финансируют закупку необходимых военных приборов и снаряжений. Верим в Вооруженные Силы Украины и вместе приближаем нашу победу», — говорится в сообщении.

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