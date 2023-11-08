Стало известно, когда Рада рассмотрит проект Госбюджета-2024 во втором чтении

Депутаты сообщают, что на этой неделе запланировано рассмотрение проекта Госбюджета.

Фото: ВР

Верховная Рада приступит к рассмотрению проекта Государственного бюджета-2024 во втором чтении уже 9 ноября. Принять его нардепы должны до 1 декабря. Об этом пишут депутаты.

Как известно, на этой неделе парламент также должен рассмотреть ряд кадровых вопросов.

Речь идет об увольнении Вадима Гутцайта с должности министра молодежи и спорта Украины и назначении председателя Ровенской ОВА Виталия Коваля на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, что 19 октября парламент принял в первом чтении законопроект о Государственном бюджете на 2024 год.

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