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Видатки Вищої ради правосуддя у 2024 році буде збільшено на 51% порівняно з 2023 роком

Верховна Рада готується прийняти Закон про Держбюджет на 2024 рік із збільшенням видатків на Вищу раду правосуддя та ВККС.

До розробки єдиних критеріїв доброчесності судді необхідно залучити ВККС, РСУ, ГРД та Раду правосуддя — ВРП

Питання затвердження єдиних критеріїв доброчесності, втім, поки що далеке від вирішення.

Україні рекомендують ухвалити закон про лобіювання і збільшити штат для відкриття переговорів про вступ до ЄС

Після того, як Україна ухвалить закон про лобіювання, збільшить чисельність НАБУ та внесе зміни до закону про декларування можуть розпочатися переговори про вступ України до ЄС.

Ознаки та види компетенційного спору між субʼєктами владних повноважень: висновок Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок щодо поняття компетенційного спору та неможливості приховання за «назвою» такого спору іншого «штучного» спору.

Чи може покупець квартири покладатися на відомості Реєстру нерухомості, щоб убезпечити себе від визнання недобросовісним, - позиція ВП ВС

Якщо нерухоме майно придбаває добросовісна особа, то вона може покладатися на відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, - Велика Палата Верховного Суду.

  1. В Україні

Стало відомо, коли Рада розгляне проект Держбюджету-2024 у другому читанні

12:03, 8 листопада 2023
Депутати повідомляють, що цього тижня заплановано розгляд проекту Держбюджету.
Стало відомо, коли Рада розгляне проект Держбюджету-2024 у другому читанні
Фото: ВР
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Верховна Рада розпочне розгляд проекту Державного бюджету-2024 у другому читанні вже 9 листопада. Ухвалити його нардепи мають до 1 грудня. Про це пишуть депутати.

Як відомо, на цьому тижні парламент також має розглянути низку кадрових питань.

Йдеться про звільнення Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України та призначення голови Рівненської ОВА Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України.

Нагадаємо, що 19 жовтня парламент ухвалив у першому читанні законопроект про Державний бюджет на 2024 рік. 

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