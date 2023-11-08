Стало відомо, коли Рада розгляне проект Держбюджету-2024 у другому читанні

Депутати повідомляють, що цього тижня заплановано розгляд проекту Держбюджету.

Фото: ВР

Верховна Рада розпочне розгляд проекту Державного бюджету-2024 у другому читанні вже 9 листопада. Ухвалити його нардепи мають до 1 грудня. Про це пишуть депутати.

Як відомо, на цьому тижні парламент також має розглянути низку кадрових питань.

Йдеться про звільнення Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України та призначення голови Рівненської ОВА Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України.

Нагадаємо, що 19 жовтня парламент ухвалив у першому читанні законопроект про Державний бюджет на 2024 рік.

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