Давид Арахамія анонсував нове кадрове призначення: хто очолить Фонд державного майна України

За словами Давида Арахамії, на цьому тижні планують призначити голову Фонду державного майна України.

Глава фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія повідомив про нове кадрове призначення. За його словами, на посаду голова Фонду державного майна України претендує очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

«Ще одне кадрове призначення тижня – новий голова Фонду державного майна України (ФДМУ). Кандидат - очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль», – написав Арахамія у Тelegram.

Він також висловив сподівання щодо призначення встигнути цього тижня.

Нагадаємо, вчора Давид Арахамія анонсував звільнення одного з міністрів.

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