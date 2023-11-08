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Чи може покупець квартири покладатися на відомості Реєстру нерухомості, щоб убезпечити себе від визнання недобросовісним, - позиція ВП ВС

Якщо нерухоме майно придбаває добросовісна особа, то вона може покладатися на відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, - Велика Палата Верховного Суду.

Придбання майна на публічних торгах не є запорукою добросовісності набувача, - Велика Палата ВС висловилася стосовно витребування майна

Питання про добросовісність чи недобросовісність покупця, який набув майно на торгах, слід оцінювати у кожному конкретному випадку окремо, - позиція ВП ВС.

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Давид Арахамія анонсував нове кадрове призначення: хто очолить Фонд державного майна України

09:52, 8 листопада 2023
За словами Давида Арахамії, на цьому тижні планують призначити голову Фонду державного майна України.
Давид Арахамія анонсував нове кадрове призначення: хто очолить Фонд державного майна України
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Глава фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія повідомив про нове кадрове призначення. За його словами, на посаду голова Фонду державного майна України претендує очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

«Ще одне кадрове призначення тижня – новий голова Фонду державного майна України (ФДМУ). Кандидат - очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль», – написав Арахамія у Тelegram.

Він також висловив сподівання щодо призначення встигнути цього тижня.

Нагадаємо, вчора Давид Арахамія анонсував звільнення одного з міністрів.

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