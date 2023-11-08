Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи може покупець квартири покладатися на відомості Реєстру нерухомості, щоб убезпечити себе від визнання недобросовісним, - позиція ВП ВС

Якщо нерухоме майно придбаває добросовісна особа, то вона може покладатися на відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, - Велика Палата Верховного Суду.

Придбання майна на публічних торгах не є запорукою добросовісності набувача, - Велика Палата ВС висловилася стосовно витребування майна

Питання про добросовісність чи недобросовісність покупця, який набув майно на торгах, слід оцінювати у кожному конкретному випадку окремо, - позиція ВП ВС.

Верховний Суд залишає без розгляду документи, подані без дотримання закону про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів

В клопотанні про ознайомлення з матеріалами справи представник юрособи має вказати відомості про наявність або відсутність електронного кабінету, - КГС Верховного Суду

Вичерпного списку завдань не буде, – Ольга Стефанішина про звіт Єврокомісії щодо виконання Україною вимог

У Кабміні попередили, що формулювання Єврокомісії стосовно України «будуть стримані».

Оформлення виїзду дитини за кордон дозволили проводити через Дію

Один за батьків відсилатиме заяву про дозвіл на виїзд дитини за кордон через Дію, а другий надаватиме згоду в застосунку.

  1. У світі

У Туреччини чоловік знайшов під своїм будинком стародавнє місто

10:08, 8 листопада 2023
Підземне місто віком дві тисячі років має кілька рівнів, зʼєднаних тунелями.
У Туреччини чоловік знайшов під своїм будинком стародавнє місто
Фото: Haber Turk
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Житель турецької провінції Кайсері випадково виявив під своїм будинком стародавнє підземне місто віком дві тисячі років. Воно має кілька рівнів, зʼєднаних тунелями, передає Haber Turk.

Власник ділянки Мустафа Халиджиоглу зазначив, що раніше це місце використовували як сарай, і в ньому накопичилося багато сміття.

"Ми не знали, що під будинком було підземне місто. Ми використовували ці місця як комори. Коли розчистили територію, то виявили підземне місто", - розповів він.

Чоловік успадкував будинок своїх батьків, а з часом купив кілька прилеглих ділянок, де ніхто не мешкав. Коли 5 років тому він розпочав ремонтні роботи на власній ділянці, після розчищення території виявив підземні споруди та повідомив про них науковців.

"Тут є щонайменше два незалежні поверхи, куди можна потрапити через тунелі. Деякі частини закриті. Якщо говорити про відкриті частини, то підземне місто має довжину щонайменше 150-200 метрів. Його історія така ж давня, як історія підземних міст цього регіону", - пояснив представник фонду культурної спадщини Туреччини професор Осман Озсой.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси