У Туреччини чоловік знайшов під своїм будинком стародавнє місто

Підземне місто віком дві тисячі років має кілька рівнів, зʼєднаних тунелями.

Фото: Haber Turk

Житель турецької провінції Кайсері випадково виявив під своїм будинком стародавнє підземне місто віком дві тисячі років. Воно має кілька рівнів, зʼєднаних тунелями, передає Haber Turk.

Власник ділянки Мустафа Халиджиоглу зазначив, що раніше це місце використовували як сарай, і в ньому накопичилося багато сміття.

"Ми не знали, що під будинком було підземне місто. Ми використовували ці місця як комори. Коли розчистили територію, то виявили підземне місто", - розповів він.

Чоловік успадкував будинок своїх батьків, а з часом купив кілька прилеглих ділянок, де ніхто не мешкав. Коли 5 років тому він розпочав ремонтні роботи на власній ділянці, після розчищення території виявив підземні споруди та повідомив про них науковців.

"Тут є щонайменше два незалежні поверхи, куди можна потрапити через тунелі. Деякі частини закриті. Якщо говорити про відкриті частини, то підземне місто має довжину щонайменше 150-200 метрів. Його історія така ж давня, як історія підземних міст цього регіону", - пояснив представник фонду культурної спадщини Туреччини професор Осман Озсой.

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