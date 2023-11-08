В Турции мужчина нашел под своим домом старинный город

Подземный город, возраст которого две тысячи лет, имеет несколько уровней, которые соединены тоннелями.

Житель турецкой провинции Кайсери случайно обнаружил под своим домом древний подземный город, возраст которого две тысячи лет. Он имеет несколько уровней, соединенных тоннелями, передает Haber Turk.

Владелец участка Мустафа Халиджиоглу отметил, что раньше это место использовали как сарай, и в нем накопилось много мусора.

"Мы не знали, что под домом был подземный город. Мы использовали эти места как амбары. Когда расчистили территорию, то обнаружили подземный город", - рассказал он.

Мужчина получил дом в наследство от своих родителей, а со временем купил несколько близлежащих участков, где никто не жил. Когда 5 лет назад он приступил к ремонтным работам на собственном участке, после расчистки территории обнаружил подземные сооружения и сообщил о них ученым.

"Здесь есть по меньшей мере два независимых этажа, куда можно попасть через туннели. Некоторые части закрыты. Если говорить об открытых частях, то подземный город имеет длину не менее 150-200 метров. Его история такая же древняя, как история подземных городов этого региона", - объяснил представитель фонда культурного наследия Турции профессор Осман Озсой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.