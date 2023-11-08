Дела по корпоративным спорам и о банкротстве: обзор практики КХС ВС

Опубликован обзор актуальной судебной практики КХС ВС за сентябрь 2023 года.

Верховный Суд поделился обзором актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда за сентябрь 2023 года.

Отмечается, что в обзоре освещен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

Зокрема, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

застосування процедур банкрутства, пов'язаних з іноземною процедурою банкрутства;

відсутності в податкового органу права вимоги до ліквідатора надати ліквідаційний баланс;

особливостей проведення податковим органом перевірки в разі порушення щодо платника податку провадження у справі про банкрутство;

права представника працівників боржника на оскарження судових рішень у справі про банкрутство.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів та корпоративних прав містяться висновки про:

відсутність підстав для визнання недійсним укладеного в 2014 році договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ у зв’язку з окупацією рф окремих територій України в разі недоведення настання внаслідок цього тяжкої для позивача обставини, що призвела до укладення ним спірного правочину;

безпідставність скасування рішень загальних зборів ОСББ через незначні процедурні помилки в організації та проведенні цих зборів. Необхідність дотримання балансу інтересів членів ОСББ та уникнення зайвого втручання в питання діяльності ОСББ під час вирішення такого спору;

правомірність застосування заходів забезпечення позову, що полягають у накладенні арешту на частку в статутному капіталі ТОВ та забороні державним реєстраторам проводити реєстраційні дії, у справі, в якій предметом спору є захист права власності на відповідну частку, а вимоги мають вартісний, грошовий вираз.

У постановах у справах, що виникають із правочинів, зокрема договорів, викладено правові висновки щодо:

зменшення заявленого до стягнення розміру неустойки з підстав початку рф військових дій;

позовної вимоги про визнання недійсними актів приймання виконаних будівельних робіт, яка не може бути самостійним предметом позову і, відповідно, способом захисту.

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