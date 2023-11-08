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Справи щодо корпоративних спорів та про банкрутство: огляд практики КГС ВС

09:37, 8 листопада 2023
Опубліковано огляд актуальної судової практики КГС ВС за вересень 2023 року.
Справи щодо корпоративних спорів та про банкрутство: огляд практики КГС ВС
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Верховний Суд поділився оглядом актуальної судової практики Касаційного господарського суду  за вересень 2023 року.

Зазначається, що в огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.

Зокрема, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

  • застосування процедур банкрутства, пов'язаних з іноземною процедурою банкрутства;
  • відсутності в податкового органу права вимоги до ліквідатора надати ліквідаційний баланс;
  • особливостей проведення податковим органом перевірки в разі порушення щодо платника податку провадження у справі про банкрутство;
  • права представника працівників боржника на оскарження судових рішень у справі про банкрутство.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів та корпоративних прав містяться висновки про:

  • відсутність підстав для визнання недійсним укладеного в 2014 році договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ у зв’язку з окупацією рф окремих територій України в разі недоведення настання внаслідок цього тяжкої для позивача обставини, що призвела до укладення ним спірного правочину;
  • безпідставність скасування рішень загальних зборів ОСББ через незначні процедурні помилки в організації та проведенні цих зборів. Необхідність дотримання балансу інтересів членів ОСББ та уникнення зайвого втручання в питання діяльності ОСББ під час вирішення такого спору;
  • правомірність застосування заходів забезпечення позову, що полягають у накладенні арешту на частку в статутному капіталі ТОВ та забороні державним реєстраторам проводити реєстраційні дії, у справі, в якій предметом спору є захист права власності на відповідну частку, а вимоги мають вартісний, грошовий вираз.

У постановах у справах, що виникають із правочинів, зокрема договорів, викладено правові висновки щодо:

  • зменшення заявленого до стягнення розміру неустойки з підстав початку рф військових дій;
  • позовної вимоги про визнання недійсними актів приймання виконаних будівельних робіт, яка не може бути самостійним предметом позову і, відповідно, способом захисту.

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