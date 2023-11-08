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  1. В Україні

Несплата орендної плати протягом трьох років: суд виніс вирок

12:06, 8 листопада 2023
Прокуратура через суд стягнула понад 500 тисяч гривень з товариства, яке 3 роки не сплачувало кошти за користування землею.
Несплата орендної плати протягом трьох років: суд виніс вирок
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Господарський суд м. Києва задовільнив позов прокуратури та вирішив стягнути понад 500 тисяч гривень з товариства, яке протягом трьох років ухилялося від сплати за користування земельною ділянкою, – повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що починаючи з квітня 2020 року, товариство стало власником нежитлових будівель, розташованих на комунальній земельній ділянці площею 0,7661 гектара на вулиці Колекторній у Дарницькому районі Києва.

Однак, не оформивши право оренди на цю земельну ділянку, компанія протягом тривалого періоду використовувала її для потреб обслуговування свого майна без відповідних правовстановлюючих документів та без сплати орендної плати.

Ця безоплатна експлуатація комунальної земельної ділянки мала серйозний вплив на бюджет територіальної громади міста Києва, оскільки протягом цього часу значні кошти не надходили до місцевого бюджету, що, у свою чергу, мало негативний вплив на можливість підтримати об'єкти оборони столиці, відновити пошкоджені від воєнних дій міські об'єкти, а також вирішити інші актуальні питання, пов'язані з територіальною громадою і фінансуються з місцевого бюджету.

З цієї причини суд першої інстанції підтримав аргументи прокуратури щодо порушення інтересів держави в даній справі, зробивши рішення на користь держави.

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