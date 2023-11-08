Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи може покупець квартири покладатися на відомості Реєстру нерухомості, щоб убезпечити себе від визнання недобросовісним, - позиція ВП ВС

Якщо нерухоме майно придбаває добросовісна особа, то вона може покладатися на відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, - Велика Палата Верховного Суду.

Придбання майна на публічних торгах не є запорукою добросовісності набувача, - Велика Палата ВС висловилася стосовно витребування майна

Питання про добросовісність чи недобросовісність покупця, який набув майно на торгах, слід оцінювати у кожному конкретному випадку окремо, - позиція ВП ВС.

Верховний Суд залишає без розгляду документи, подані без дотримання закону про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів

В клопотанні про ознайомлення з матеріалами справи представник юрособи має вказати відомості про наявність або відсутність електронного кабінету, - КГС Верховного Суду

Вичерпного списку завдань не буде, – Ольга Стефанішина про звіт Єврокомісії щодо виконання Україною вимог

У Кабміні попередили, що формулювання Єврокомісії стосовно України «будуть стримані».

Оформлення виїзду дитини за кордон дозволили проводити через Дію

Один за батьків відсилатиме заяву про дозвіл на виїзд дитини за кордон через Дію, а другий надаватиме згоду в застосунку.

  1. В Україні

Нові можливості для бізнесу: в Україні запустять експериментальний проєкт е-Підприємець

10:00, 8 листопада 2023
Уряд підтримав запуск проєкту е-Підприємець, який об'єднає 12 різних послуг.
Нові можливості для бізнесу: в Україні запустять експериментальний проєкт е-Підприємець
Джерело фото: censor.net
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Україні запустили інноваційний проєкт під назвою «е-Підприємець», який спрямований на спрощення процедур для українських підприємців. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Спрощуємо життя українському бізнесу – Уряд підтримав запуск проєкту е-Підприємець», – сказав міністр.

Проєкт «е-Підприємець» передбачає об'єднання 12 різних послуг для бізнесу в одному онлайн-форматі. Крім спрощення процесу реєстрації бізнесу, цей проєкт надасть можливість підприємцям отримувати інші необхідні сервіси для подальшого розвитку свого бізнесу.

Наприклад, при відкритті нового закладу, такого як кав'ярня чи салон краси, підприємці зможуть отримати необхідні дозволи та податкові декларації через онлайн-портал «Дія», уникнувши при цьому зайвих клопотів з паперовою документацією та особистими візитами до державних органів. Проєкт спрямований на спрощення процедур та зменшення бюрократичних обтяжень для підприємців.

Початково «е-Підприємець» буде доступний для певних видів діяльності, таких як салони краси, кафе та точки продажу. Нова послуга дозволить не лише новим фізичним особам-підприємцям реєструвати свій бізнес, але й існуючим підприємствам відкривати нові торгові точки чи студії з нейл-майстерством.

Крім зручності та ефективності, проєкт «е-Підприємець» також має значний антикорупційний потенціал. Замість традиційного підходу, коли для отримання послуги доводилося відвідувати державні установи із конвертами, тепер заяви можна подавати онлайн, зменшуючи ризик корупції та забезпечуючи більшу прозорість і відкритість у сфері підприємництва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси