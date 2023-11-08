Нові можливості для бізнесу: в Україні запустять експериментальний проєкт е-Підприємець

Уряд підтримав запуск проєкту е-Підприємець, який об'єднає 12 різних послуг.

Джерело фото: censor.net

В Україні запустили інноваційний проєкт під назвою «е-Підприємець», який спрямований на спрощення процедур для українських підприємців. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Спрощуємо життя українському бізнесу – Уряд підтримав запуск проєкту е-Підприємець», – сказав міністр.

Проєкт «е-Підприємець» передбачає об'єднання 12 різних послуг для бізнесу в одному онлайн-форматі. Крім спрощення процесу реєстрації бізнесу, цей проєкт надасть можливість підприємцям отримувати інші необхідні сервіси для подальшого розвитку свого бізнесу.

Наприклад, при відкритті нового закладу, такого як кав'ярня чи салон краси, підприємці зможуть отримати необхідні дозволи та податкові декларації через онлайн-портал «Дія», уникнувши при цьому зайвих клопотів з паперовою документацією та особистими візитами до державних органів. Проєкт спрямований на спрощення процедур та зменшення бюрократичних обтяжень для підприємців.

Початково «е-Підприємець» буде доступний для певних видів діяльності, таких як салони краси, кафе та точки продажу. Нова послуга дозволить не лише новим фізичним особам-підприємцям реєструвати свій бізнес, але й існуючим підприємствам відкривати нові торгові точки чи студії з нейл-майстерством.

Крім зручності та ефективності, проєкт «е-Підприємець» також має значний антикорупційний потенціал. Замість традиційного підходу, коли для отримання послуги доводилося відвідувати державні установи із конвертами, тепер заяви можна подавати онлайн, зменшуючи ризик корупції та забезпечуючи більшу прозорість і відкритість у сфері підприємництва.

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