США не спонукають Україну до переговорів з рф, — Держдепартамент

Будь-які переговори залежать від України, і, як ми вже неодноразово говорили, нічого не має відбуватися про Україну без України, — заявив представник Держдепартаменту.

Адміністрації США спростовує будь-які обговорення з українською стороною щодо "мирних переговорів" з рф нібито для "прискорення завершення війни".

Про це заявив представник Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.

"Будь-які переговори залежать від України, і, як ми вже неодноразово говорили, нічого не має відбуватися про Україну без України. Нам не відомо нічого про будь-які розмови з Україною щодо переговорів поза межами формули миру", – зауважив представник Держдепу.

Водночас він підкреслив, що наразі одна річ залишається однозначною: "кремль не зацікавлений у переговорах чи припиненні цієї війни".

Представник Держдепу наголосив, що США продовжують докладати зусиль на підтримку українських партнерів.

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