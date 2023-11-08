США не побуждают Украину к переговорам с рф, — Госдепартамент

Какие-либо переговоры зависят от Украины, и, как мы уже неоднократно говорили, ничего не должно происходить об Украине без Украины, — заявил представитель Госдепартамента.

Администрации США опровергает любые обсуждения с украинской стороной по "мирным переговорам" с рф якобы для "ускорения завершения войны".

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Ведант Пател, передает Укринформ.

"Любые переговоры зависят от Украины, и, как мы уже неоднократно говорили, ничего не должно происходить об Украине без Украины. Нам неизвестно ничего о каких-либо разговорах с Украиной относительно переговоров вне формулы мира", - отметил представитель Госдепа.

В то же время он подчеркнул, что в настоящее время одна вещь остается однозначной: "кремль не заинтересован в переговорах или прекращении этой войны".

Представитель Госдепа подчеркнул, что США продолжают прилагать усилия в поддержку украинских партнеров.

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