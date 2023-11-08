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Может ли покупатель квартиры полагаться на сведения Реестра недвижимости, чтобы обезопасить себя от признания недобросовестным, - позиция БП ВС

Если недвижимое имущество приобретает добросовестное лицо, то оно может полагаться на сведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество, - Большая Палата Верховного Суда.

Покупка имущества на публичных торгах не является залогом добросовестности приобретателя, - Большая Палата ВС высказалась по поводу истребования имущества

Вопрос о добросовестности или недобросовестности покупателя, который приобрел имущество на торгах, следует оценивать в каждом конкретном случае отдельно, - позиция БП ВС.

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  1. В мире

США не побуждают Украину к переговорам с рф, — Госдепартамент

09:32, 8 ноября 2023
Какие-либо переговоры зависят от Украины, и, как мы уже неоднократно говорили, ничего не должно происходить об Украине без Украины, — заявил представитель Госдепартамента.
США не побуждают Украину к переговорам с рф, — Госдепартамент
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Администрации США опровергает любые обсуждения с украинской стороной по "мирным переговорам" с рф якобы для "ускорения завершения войны".

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Ведант Пател, передает Укринформ.

"Любые переговоры зависят от Украины, и, как мы уже неоднократно говорили, ничего не должно происходить об Украине без Украины. Нам неизвестно ничего о каких-либо разговорах с Украиной относительно переговоров вне формулы мира", - отметил представитель Госдепа.

В то же время он подчеркнул, что в настоящее время одна вещь остается однозначной: "кремль не заинтересован в переговорах или прекращении этой войны".

Представитель Госдепа подчеркнул, что США продолжают прилагать усилия в поддержку украинских партнеров.

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