Ввоз люксовых авто в рф в обход санкций: в Литве просят прокуратуру начать расследование

Литовская грузовая компания обратились в прокуратуру ходо возможных поставок люксовых автомобилей в рф в обход санкций.

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Литовская грузовая компания LTG Cargo, которая является частью "Литовских железных дорог", обратилась в Генеральную прокуратуру с запросом на расследование возможных нарушений санкций против россии в ходе экспорта люксовых автомобилей в третьи страны. Об этом сообщает издание "Новая газета. Балтия".

Согласно сообщению, компания провела внутреннее расследование, в ходе которого выяснила, что как минимум 130 легковых автомобилей из общего количества 477 перевезенных автомобилей для 9 различных клиентов были зарегистрированы в российской федерации или попали туда через третьи страны. Среди этих автомобилей были такие известные марки, как Mercedes, Porsche Cayenne, Cadillac и другие.

Также выяснено, что в этой схеме участвовали четыре разные компании, и первые подозрительные случаи были обнаружены еще в марте 2023 года. В компании подозревают, что автомобили, которые фактически доставлялись в россию, были документально указаны как транспортные средства, предназначенные для Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана и Грузии. На основании этих сведений LTG Cargo обратилась в Генеральную прокуратуру Литвы.

Глава LTG Cargo Эгле Шиме отметила, что с 1 декабря текущего года компания приостановит перевозки автомобилей класса "люкс", стоимость которых превышает 50 тысяч евро, через территорию Литвы.

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