В Конгрессе США поддержали передачу замороженных российских активов Украине

Комитет палаты представителей США большинством голосов одобрил передачу замороженных российских активов в пользу Украины.

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Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержал двухпартийный и двухпалатный законопроект, направленный на использование замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Соответствующее решение было принято во время слушания законопроекта.

Во время заседания комитета законопроект получил 40 голосов «за» и 2 «против». Законопроект предусматривает полномочия государственного секретаря предоставлять дополнительную помощь Украине и другим целям, используя активы, конфискованные у Центрального банка Российской Федерации и другие суверенные активы российской федерации.

Согласно законопроекту, государственный секретарь, совместно с Агентством США по международному развитию, должен в течение 180 дней после вступления в силу закона, если его примут, представить соответствующим комитетам Конгресса «оценку наиболее насущных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи».

Законопроект также предусматривает, что конфискованные средства накапливаются в специальном Фонде поддержки Украины, и «в случае необходимости право собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов (...) переходят к правительству Соединенных Штатов».

Конгрессмен Майкл Маккол, который внес соответствующий законопроект на рассмотрение, отметил, что этот законопроект требует от администрации Байдена передать Украине замороженные суверенные активы россии. Он также отметил, что настало время, когда россия должна понести ответственность.

"Пришло время, чтобы Россия расплачивалась за войну, которую она начала", - считает Маккол.

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