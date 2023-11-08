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  1. У світі

У Конгресі США підтримали передачу заморожених російських активів Україні

09:02, 8 листопада 2023
Комітет палати представників США більшістю голосів схвалив передачу заморожених російських активів на користь України.
У Конгресі США підтримали передачу заморожених російських активів Україні
Джерело фото: interfax.com
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Комітет із закордонних справ палати представників Конгресу США підтримав двопартійний і двопалатний законопроект, спрямований на використання заморожених російських активів для надання допомоги Україні. Відповідне рішення було прийняте під час слухання законопроекту.

Під час засідання комітету законопроєкт отримав 40 голосів «за» і 2 «проти». Законопроєкт передбачає уповноваження державного секретаря надавати додаткову допомогу Україні та іншим цілям, використовуючи активи, конфісковані у Центрального банку Російської Федерації та інші суверенні активи Російської Федерації.

Згідно з законопроєктом, державний секретар, спільно з Агентством США з міжнародного розвитку, має протягом 180 днів після набрання чинності законом, якщо його ухвалять, представити відповідним комітетам Конгресу «оцінку найбільш нагальних потреб України у відновленні, допомозі в галузі безпеки та гуманітарній допомозі».

Законопроєкт також передбачає, що конфісковані кошти накопичуються у спеціальному Фонді підтримки України, і «у разі потреби право власності та дохід від конфіскованих російських суверенних активів (...) переходять до уряду Сполучених Штатів».

Конгресмен Майкл Маккол, який вніс відповідний законопроект на розгляд, наголосив, що цей законопроект вимагає від адміністрації Байдена передати Україні заморожені суверенні активи росії. Він також зауважив, що настав час, коли росія повинна понести відповідальність.

«Настав час, щоб Росія розплачувалася за війну, яку вона розпочала», - вважає Маккол.

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