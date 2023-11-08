США запровадили санкції проти 7 людей і трьох компаній за постачання електроніки до рф

Під санкциіями компанії SH Brothers, SN Electronics та Suntronic.

Сполученні Штати Америки запровадили обмеження на експорт щодо семи фізосіб і трьох компаній, які забезпечували постачання електроніки подвійного призначення в росію. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Працюємо з партнерами. США запровадили експортні обмеження щодо семи фізичних осіб та трьох компаній за постачання електроніки подвійного призначення до рф.

До списку підсанкційних людей входять Микола Гольцев, Салімджон Насріддінов, Христина Пузирьова, Олег Зенченко, Катерина Ветошкіна, Павло Черніков, Володимир Бочкарьов. Четверо з них проживають у рф, двоє – у Канаді, один – у США", — написав Єрмак.

Також Єрмак наголосив, що компанії, проти яких запровадили санкції, базуються у США та Об'єднаних Арабських Еміратах - SH Brothers Group Inc. (SH Brothers), С. Н. Electronics, Inc. (SN Electronics) і Suntronic F. Z. E. (Suntronic).

"Ці фізичні особи та компанії були частиною складної глобальної схеми закупівель. Вони незаконно отримували та купували електроніку подвійного призначення на мільйони доларів для кінцевих користувачів у рф, пов’язаних з військовими", - додав керівник ОП.

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