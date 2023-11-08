Яке сьогодні свято 8 листопада і пам’ятні дати

У світі відзначають День піаніста і День містобудування.

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У середу, 8 листопада, в Україні і світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні Всесвітній день містобудування (урбанізму). Вперше пропозицію створити таке цікаве свято вніс у 40-х роках минулого століття Карлос Марія делла Паолера, який був професором університету в Буенос-Айресі.

Також сьогодні святкують Всесвітній день піаніста. Фортепіано було винайдено 1700 року Бартоломео Крістофорі і протягом століть воно зазнало чимало трансформацій.

А ще 8 листопада відзначають Всесвітній день без Wi-Fi. Свято було створене 2016 року за ініціативи Міжнародної федерації захисників довкілля FAI, яка зареєстрована у Венесуелі.

У Китаї святкують День журналіста, а у США - Національний день капучино.

Віряни святкують Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.

Пам’ятні дати:

1909 - Відбулися установчі збори членів Київського товариства повітроплавання;

1918 - У Пряшеві закарпатські українці створили Російську Народну Раду;

1923 - Гітлер здійснив невдалу спробу путчу в Мюнхені;

1927 - Закладено Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил;

1935 - У Чернігові відкрито Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського;

1960 - Джона Ф. Кеннеді обрано 35-м президентом США;

1975 - У Ризі на кораблі "Сторожовий" почалося антиурядове повстання;

1988 - Джордж Герберт Вокер Буш обраний 41-м президентом США;

1997 - У Львові відкрито пам'ятник жертвам комуністичних злочинів;

1999 - Папа Римський Іван Павло II вперше в історії папства відвідав Грузію;

2016 - Дональда Трампа обрано 45-м президентом США, перемігши Гілларі Клінтон;

2020 - Із берлінського аеропорту Тегель вирушив останній рейс (Air France Airbus A320 Париж-Берлін). На цю подію прийшли подивитися багато берлінців, а зараз у місті є новий аеропорт Бранденбург.

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