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Чи може покупець квартири покладатися на відомості Реєстру нерухомості, щоб убезпечити себе від визнання недобросовісним, - позиція ВП ВС

Якщо нерухоме майно придбаває добросовісна особа, то вона може покладатися на відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, - Велика Палата Верховного Суду.

Придбання майна на публічних торгах не є запорукою добросовісності набувача, - Велика Палата ВС висловилася стосовно витребування майна

Питання про добросовісність чи недобросовісність покупця, який набув майно на торгах, слід оцінювати у кожному конкретному випадку окремо, - позиція ВП ВС.

Верховний Суд залишає без розгляду документи, подані без дотримання закону про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів

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  1. Суспільство

Яке сьогодні свято 8 листопада і пам’ятні дати

09:13, 8 листопада 2023
У світі відзначають День піаніста і День містобудування.
Яке сьогодні свято 8 листопада і пам’ятні дати
Фото: depositphotos
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У середу, 8 листопада, в Україні і світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні Всесвітній день містобудування (урбанізму). Вперше пропозицію створити таке цікаве свято вніс у 40-х роках минулого століття Карлос Марія делла Паолера, який був професором університету в Буенос-Айресі. 

Також сьогодні святкують Всесвітній день піаніста. Фортепіано було винайдено 1700 року Бартоломео Крістофорі і протягом століть воно зазнало чимало трансформацій.

А ще 8 листопада відзначають Всесвітній день без Wi-Fi. Свято було створене 2016 року за ініціативи Міжнародної федерації захисників довкілля FAI, яка зареєстрована у Венесуелі.

У Китаї святкують День журналіста, а у США - Національний день капучино.

Віряни святкують Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.

Пам’ятні дати:

  • 1909 - Відбулися установчі збори членів Київського товариства повітроплавання;
  • 1918 - У Пряшеві закарпатські українці створили Російську Народну Раду;
  • 1923 - Гітлер здійснив невдалу спробу путчу в Мюнхені;
  • 1927 - Закладено Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил;
  • 1935 - У Чернігові відкрито Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського;
  • 1960 - Джона Ф. Кеннеді обрано 35-м президентом США;
  • 1975 - У Ризі на кораблі "Сторожовий" почалося антиурядове повстання;
  • 1988 - Джордж Герберт Вокер Буш обраний 41-м президентом США;
  • 1997 - У Львові відкрито пам'ятник жертвам комуністичних злочинів;
  • 1999 - Папа Римський Іван Павло II вперше в історії папства відвідав Грузію;
  • 2016 - Дональда Трампа обрано 45-м президентом США, перемігши Гілларі Клінтон;
  • 2020 - Із берлінського аеропорту Тегель вирушив останній рейс (Air France Airbus A320 Париж-Берлін). На цю подію прийшли подивитися багато берлінців, а зараз у місті є новий аеропорт Бранденбург.

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