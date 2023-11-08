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Может ли покупатель квартиры полагаться на сведения Реестра недвижимости, чтобы обезопасить себя от признания недобросовестным, - позиция БП ВС

Если недвижимое имущество приобретает добросовестное лицо, то оно может полагаться на сведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество, - Большая Палата Верховного Суда.

Покупка имущества на публичных торгах не является залогом добросовестности приобретателя, - Большая Палата ВС высказалась по поводу истребования имущества

Вопрос о добросовестности или недобросовестности покупателя, который приобрел имущество на торгах, следует оценивать в каждом конкретном случае отдельно, - позиция БП ВС.

Верховный Суд оставляет без рассмотрения документы, поданные без соблюдения закона об обязательной регистрации электронных кабинетов

В ходатайстве об ознакомлении с материалами дела представитель юрлица должен указать сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета, - КГС Верховного Суда.

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  1. Общество

Какой сегодня праздник 8 ноября и памятные даты

09:13, 8 ноября 2023
В мире отмечают День пианиста и День градостроительства.
Какой сегодня праздник 8 ноября и памятные даты
Фото: depositphotos
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В среду, 8 ноября, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня Всемирный день градостроительства (урбанизма). Впервые предложение создать такой интересный праздник внес в 40-х годах прошлого столетия Карлос Мария делла Паолера, профессор университета в Буэнос-Айресе.

Также сегодня отмечают Всемирный день пианиста. Фортепиано было изобретено в 1700 году Бартоломео Кристофори и на протяжении веков оно претерпело немало трансформаций.

Еще 8 ноября отмечают Всемирный день без Wi-Fi. Праздник был создан в 2016 году по инициативе Международной федерации защитников окружающей среды FAI, зарегистрированной в Венесуэле.

В Китае празднуют День журналиста, а в США – Национальный день капучино.

Верующие празднуют Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бесплотных.

Памятные даты:

  • 1909 - Состоялось учредительное собрание членов Киевского общества воздухоплавания;
  • 1918 – В Пряшове закарпатские украинцы создали Русскую Народную Раду;
  • 1923 - Гитлер совершил неудачную попытку путча в Мюнхене;
  • 1927 - Заложена Днепровская гидроэлектростанция мощностью 650 тыс. лошадиных сил;
  • 1935 - В Чернигове открыт Литературно-мемориальный музей М. М. Коцюбинского;
  • 1960 - Джон Ф. Кеннеди избран 35-м президентом США;
  • 1975 - В Риге на корабле "Сторожевой" началось антиправительственное восстание;
  • 1988 - Джордж Герберт Уокер Буш избран 41-м президентом США;
  • 1997 - Во Львове открыт памятник жертвам коммунистических преступлений;
  • 1999 - Папа Римский Иоанн Павел II впервые в истории папства посетил Грузию;
  • 2016 - Дональд Трамп избран 45-м президентом США, победив Хиллари Клинтон;
  • 2020 - Из берлинского аэропорта Тегель отправился последний рейс (Air France Airbus A320 Париж-Берлин). На это событие пришли посмотреть многие берлинцы, а сейчас в городе есть новый аэропорт Бранденбург.

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