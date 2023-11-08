США ввели санкции против 7 человек и трех компаний за поставку электроники в рф

Под санкциями компании SH Brothers, SN Electronics и Suntronic.

Соединенные Штаты Америки ввели ограничения на экспорт в отношении семи физлиц и трех компаний, которые обеспечивали поставку электроники двойного назначения в рф. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Работаем с партнерами. США ввели экспортные ограничения по семи физическим лицам и трем компаниям за поставку электроники двойного назначения в рф.

В список подсанкционных людей входят Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов, Кристина Пузырева, Олег Зенченко, Екатерина Ветошкина, Павел Черников, Владимир Бочкарев. Четверо из них проживают в россии, двое – в Канаде, один – в США", – написал Ермак.

Также Ермак подчеркнул, что компании, в отношении которых ввели санкции, базируются в США и Объединенных Арабских Эмиратах – SH Brothers Group Inc. (SH Brothers), С. Н. Electronics, Inc. (SN Electronics) и Suntronic F. Z. E. (Suntronic).

"Эти физические лица и компании были частью сложной глобальной схемы закупок. Они незаконно получали и покупали электронику двойного назначения на миллионы долларов для конечных пользователей в россии, связанных с военными", - добавил руководитель ОП.

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