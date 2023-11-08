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Ввезення люксових авто в рф в обхід санкцій: в Литві просять прокуратуру почати розслідування

11:09, 8 листопада 2023
Литовська вантажна компанія звернулися до прокуратури ходо можливих поставок люксових автомобілів до рф в обхід санкцій.
Ввезення люксових авто в рф в обхід санкцій: в Литві просять прокуратуру почати розслідування
Джерело фото: minfin
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Литовська вантажна компанія LTG Cargo, яка є частиною «Литовських залізниць», звернулася до Генеральної прокуратури із запитом на розслідування можливих порушень санкцій проти росії в ході експорту люксових автомобілів до третіх країн. Про це повідомляє видання «Нова газета. Балтія».

Згідно з повідомленням, компанія провела внутрішнє розслідування, під час якого вияснила, що як мінімум 130 легкових автомобілів із загальної кількості 477 перевезених автомобілів для 9 різних клієнтів було зареєстровано в російській федерації або потрапили туди через треті країни. Серед цих автомобілів були такі відомі марки, як Mercedes, Porsche Cayenne, Cadillac і інші.

Також з'ясовано, що в цій схемі брали участь чотири різні компанії, і перші підозрілі випадки були виявлені ще у березні 2023 року. У компанії підозрюють, що автомобілі, які фактично доставлялися до Росії, були документально вказані як транспортні засоби, призначені для Білорусі, Казахстану, Киргизії, Узбекистану, Туркменістану та Грузії. На підставі цих відомостей LTG Cargo звернулася до Генеральної прокуратури Литви.

Голова LTG Cargo Егле Шіме зазначила, що з 1 грудня поточного року компанія призупинить перевезення автомобілів класу «люкс», вартість яких перевищує 50 тисяч євро, через територію Литви.

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