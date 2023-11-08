Новые возможности для бизнеса: в Украине запустят экспериментальный проект е-Предприниматель

Правительство поддержало запуск проекта е-Предприниматель, который объединит 12 различных услуг.

Источник фото: censor.net

В Украине запустили инновационный проект под названием "е-Предприниматель", который направлен на упрощение процедур для украинских предпринимателей. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Упрощаем жизнь украинскому бизнесу - Правительство поддержало запуск проекта е-Предприниматель", - сказал министр.

Проект "е-Предприниматель" предусматривает объединение 12 различных услуг для бизнеса в одном онлайн-формате. Кроме упрощения процесса регистрации бизнеса, этот проект предоставит возможность предпринимателям получать другие необходимые сервисы для дальнейшего развития своего бизнеса.

Например, при открытии нового заведения, такого как кафе или салон красоты, предприниматели смогут получить необходимые разрешения и налоговые декларации через онлайн-портал "Дія", избежав при этом лишних хлопот с бумажной документацией и личными визитами в государственные органы. Проект направлен на упрощение процедур и уменьшение бюрократических обременений для предпринимателей.

Изначально "е-Предприниматель" будет доступен для определенных видов деятельности, таких как салоны красоты, кафе и точки продаж. Новая услуга позволит не только новым физическим лицам-предпринимателям регистрировать свой бизнес, но и существующим предприятиям открывать новые торговые точки или студии с нейл-мастерством.

Кроме удобства и эффективности, проект "е-Предприниматель" также имеет значительный антикоррупционный потенциал. Вместо традиционного подхода, когда для получения услуги приходилось посещать государственные учреждения с конвертами, теперь заявления можно подавать онлайн, уменьшая риск коррупции и обеспечивая большую прозрачность и открытость в сфере предпринимательства.

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