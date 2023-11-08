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  1. В Украине

Неуплата арендной платы в течение трех лет: суд вынес приговор

12:06, 8 ноября 2023
Прокуратура через суд взыскала более 500 тысяч гривен с общества, которое 3 года не платило деньги за пользование землей.
Неуплата арендной платы в течение трех лет: суд вынес приговор
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Хозяйственный суд г. Киева удовлетворил иск прокуратуры и решил взыскать более 500 тысяч гривен с общества, которое в течение трех лет уклонялось от уплаты за пользование земельным участком, - сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что начиная с апреля 2020 года, общество стало владельцем нежилых зданий, расположенных на коммунальном земельном участке площадью 0,7661 гектара на улице Коллекторной в Дарницком районе Киева.

Однако, не оформив право аренды на этот земельный участок, компания в течение длительного периода использовала его для нужд обслуживания своего имущества без соответствующих правоустанавливающих документов и без уплаты арендной платы.

Эта бесплатная эксплуатация коммунального земельного участка имела серьезное влияние на бюджет территориальной общины города Киева, поскольку в течение этого времени значительные средства не поступали в местный бюджет, что, в свою очередь, имело негативное влияние на возможность поддержать объекты обороны столицы, восстановить поврежденные от военных действий городские объекты, а также решить другие актуальные вопросы, связанные с территориальной общиной и финансируемые из местного бюджета.

По этой причине суд первой инстанции поддержал аргументы прокуратуры относительно нарушения интересов государства в данном деле, сделав решение в пользу государства.

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