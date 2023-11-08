Давид Арахамия анонсировал новое кадровое назначение: кто возглавит Фонд государственного имущества Украины

По словам Давида Арахамии, на этой неделе планируют назначить главу Фонда государственного имущества Украины.

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил о новом кадровом назначении. По его словам, на должность председатель Фонда государственного имущества Украины претендует глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"Еще одно кадровое назначение недели - новый председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ). Кандидат - глава Ровенской ОГА Виталий Коваль", - написал Арахамия в Тelegram.

Он также выразил надежду относительно назначения успеть на этой неделе.

Напомним, вчера Давид Арахамия анонсировал увольнение одного из министров.

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