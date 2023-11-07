Давид Арахамія анонсував звільнення одного з міністрів

За словами Давида Арахамії, на цьому тижні звільнять одного з міністрів Кабміну.

Глава фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія повідомив про нове звільнення в Кабінеті Міністрів.

«Спробую бути більш швидким ніж Железняк та анонсую на цьому тижні звільнення одного з міністрів КМУ. Інтригу вам на ніч», – написав нардеп у Тelegram.

Згодом народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що звільнять міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

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