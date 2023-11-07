НАЗК виключило групу компаній Mondi з переліку міжнародних спонсорів війни

Британський виробник паперу Mondi остаточно вийшов з рф.

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Британську групу компаній Mondi було виключено із переліку міжнародних спонсорів війни після того, як вони офіційно завершили свій план з продажу бізнесу в російській федерації. Mondi, британський виробник паперу та пакування, офіційно підтвердив закриття цієї угоди, і відповідне оголошення було опубліковане на Лондонській фондовій біржі, – повідомили в НАЗК.

Крім того, компанія надіслала листа Національному агентству з питань запобігання корупції НАЗК, де було вказано, що вони виконали всі необхідні умови для виключення їх із переліку спонсорів війни. Зокрема, однією з умов був продаж найбільшого та останнього активу компанії в росії – целюлозно-паперового комбінату АТ «Монти Сыктывкар» (Сыктывкарський лісопромисловий комплекс) та повний вихід з російського ринку.

Представники НАЗК привітали рішення компанії Mondi як правильний крок у напрямку припинення спонсорської підтримки російської агресії. Вони висловили повагу до бренду компанії за цей важливий крок та закликали інші підприємства наслідувати цей приклад. Голова НАЗК Олександр Новіков підкреслив, що вихід з російського ринку відповідає довгостроковим інтересам будь-якого бренду, який вибирає цінності свободи, демократії та соціальної відповідальності.

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