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  1. В Україні

росія знову обстріляла одну з українських теплоелектростанцій

14:38, 8 листопада 2023
Армія рф завдала удару по прифронтовій теплоелектростанції.
росія знову обстріляла одну з українських теплоелектростанцій
Джерело фото: АрміяInform
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Компанія ДТЕК повідомила про обстріл однієї зі своїх теплоелектростанцій армією рф в прифронтовій області України.

«Ворог продовжує здійснювати терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Вчора ввечорі внаслідок обстрілів вчергове постраждала одна з ТЕС ДТЕК у прифронтовій області. На щастя, обійшлося без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

В результаті обстрілу, було пошкоджено обладнання теплоелектростанції.

Енергетики ДТЕК зараз зосереджені на ліквідації наслідків обстрілів та вживають усіх необхідних заходів для відновлення роботи станції.

Компанія заявила, що синхронізує свої дії з НЕК «Укренерго», щоб забезпечити надійну роботу української енергосистеми та уникнути перебоїв в електропостачанні для населення та підприємств.

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