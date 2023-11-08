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Україні рекомендують ухвалити закон про лобіювання і збільшити штат для відкриття переговорів про вступ до ЄС

Після того, як Україна ухвалить закон про лобіювання, збільшить чисельність НАБУ та внесе зміни до закону про декларування можуть розпочатися переговори про вступ України до ЄС.

Ознаки та види компетенційного спору між субʼєктами владних повноважень: висновок Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок щодо поняття компетенційного спору та неможливості приховання за «назвою» такого спору іншого «штучного» спору.

Чи може покупець квартири покладатися на відомості Реєстру нерухомості, щоб убезпечити себе від визнання недобросовісним, - позиція ВП ВС

Якщо нерухоме майно придбаває добросовісна особа, то вона може покладатися на відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, - Велика Палата Верховного Суду.

Придбання майна на публічних торгах не є запорукою добросовісності набувача, - Велика Палата ВС висловилася стосовно витребування майна

Питання про добросовісність чи недобросовісність покупця, який набув майно на торгах, слід оцінювати у кожному конкретному випадку окремо, - позиція ВП ВС.

Верховний Суд залишає без розгляду документи, подані без дотримання закону про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів

В клопотанні про ознайомлення з матеріалами справи представник юрособи має вказати відомості про наявність або відсутність електронного кабінету, - КГС Верховного Суду

  1. У світі

Місцеві вибори у США можуть стати дзеркалом президентських перегонів

11:42, 8 листопада 2023
Результати місцевих виборів у США можуть стати важливим сигналом щодо президентських виборів 2024 року.
Місцеві вибори у США можуть стати дзеркалом президентських перегонів
Джерело фото: АР
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7 листопада відбулися вибори губернаторів Кентуккі та Міссісіпі. Губернатор Кентуккі від Демократичної партії Енді Бешир і губернатор від Республіканської партії Міссісіпі Тейт Рівз перемогли на переобранні, а виборці в Огайо схвалили конституційну поправку, що гарантує право на аборт та інші форми охорони репродуктивного здоров'я. У Вірджинії демократи перемогли на парламентських виборах, завдавши удару по губернатору Республіканської партії Гленну Янгкіну. Про це повідомляє «Голос Америки».

У Кентуккі, губернатор Енді Бешир від Демократичної партії балотувався на другий термін та зміг перемогти свого конкурента, генерального прокурора Деніела Кемерона від Республіканської партії. Бешир отримав підтримку завдяки своїй економічній політиці та заходам щодо боротьби зі стихійними лихами у штаті.

В Міссісіпі, губернатор Тейт Рівз від Республіканської партії також балотувався на другий термін та зміг перемогти свого супротивника, демократа Брендона Преслі. Попередні опитування вказували на перевагу Рівза, а також він отримав підтримку колишнього президента США Дональда Трампа.

В США вважають, що наслідки виборів можуть справити вплив на майбутні президентські перегони 2024 року, називаючи це голосуванням «проміжним вердиктом» для адміністрації Джо Байдена.

У Вірджинії визначатиметься доля всіх 40 місць в місцевому Сенаті та 100 місць в Палаті представників. Представники Демократичної партії намагаються втримати їхню більшість у Сенаті та отримати більшість у Палаті представників, де дотепер контроль був за Республіканською партією – 52 проти 48.

Президент Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс висловили підтримку кандидатам-демократам у Вірджинії.

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