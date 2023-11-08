Місцеві вибори у США можуть стати дзеркалом президентських перегонів

Результати місцевих виборів у США можуть стати важливим сигналом щодо президентських виборів 2024 року.

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7 листопада відбулися вибори губернаторів Кентуккі та Міссісіпі. Губернатор Кентуккі від Демократичної партії Енді Бешир і губернатор від Республіканської партії Міссісіпі Тейт Рівз перемогли на переобранні, а виборці в Огайо схвалили конституційну поправку, що гарантує право на аборт та інші форми охорони репродуктивного здоров'я. У Вірджинії демократи перемогли на парламентських виборах, завдавши удару по губернатору Республіканської партії Гленну Янгкіну. Про це повідомляє «Голос Америки».

У Кентуккі, губернатор Енді Бешир від Демократичної партії балотувався на другий термін та зміг перемогти свого конкурента, генерального прокурора Деніела Кемерона від Республіканської партії. Бешир отримав підтримку завдяки своїй економічній політиці та заходам щодо боротьби зі стихійними лихами у штаті.

В Міссісіпі, губернатор Тейт Рівз від Республіканської партії також балотувався на другий термін та зміг перемогти свого супротивника, демократа Брендона Преслі. Попередні опитування вказували на перевагу Рівза, а також він отримав підтримку колишнього президента США Дональда Трампа.

В США вважають, що наслідки виборів можуть справити вплив на майбутні президентські перегони 2024 року, називаючи це голосуванням «проміжним вердиктом» для адміністрації Джо Байдена.

У Вірджинії визначатиметься доля всіх 40 місць в місцевому Сенаті та 100 місць в Палаті представників. Представники Демократичної партії намагаються втримати їхню більшість у Сенаті та отримати більшість у Палаті представників, де дотепер контроль був за Республіканською партією – 52 проти 48.

Президент Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс висловили підтримку кандидатам-демократам у Вірджинії.

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