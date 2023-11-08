Рада може ухвалити перше читання законопроєкту про англійську мову до кінця місяця, — Євгенія Кравчук

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики вже рекомендував парламенту ухвалити законопроект в першому читанні.

У Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики розраховують, що парламент ухвалить у першому читанні законопроект №9432 «Про застосування англійської мови в Україні» до кінця листопада 2023 року. Про це заявила у коментарі Укрінформу заступниця керівника парламентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Вона зазначила, що Кабмін вже презентував програму, яка серед іншого передбачає безкоштовні онлайн-курси для українців.

«Уряд уже презентував програму, яка серед іншого передбачає безкоштовні онлайн-курси для українців. Звичайно, важливим елементом у цьому процесі є ухвалення парламентом законопроєкту Президента України Володимира Зеленського. Комітет доволі давно рекомендував Верховній Раді ухвалити його в першому читанні. Ми розраховуємо, що до кінця листопада можна буде проголосувати за цей проєкт у парламенті», — сказала Кравчук.

Также Кравчук повідомила, що після ухвалення законопроекта в першому читанні гуманітарний Комітет займеться доопрацьованням його до другого читання.

Раніше ми писали, що Президент Зеленський зареєстрував у Раді законопроект про застосування англійської мови в Україні, яким пропонується передбачити обов’язкове вивчення англійської мови у дитсадках, а також володіння англійською для майбутніх держслужбовців.

Також повідомлялося, що із законопроєкту про англійську мову прибрали вимогу демонструвати фільми без дубляжу.

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