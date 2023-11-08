Рада может принять первое чтение законопроекта об английском языке до конца месяца, — Евгения Кравчук

Комитет по гуманитарной и информационной политике уже рекомендовал парламенту принять законопроект в первом чтении.

В Комитете по гуманитарной и информационной политике рассчитывают, что парламент примет в первом чтении законопроект №9432 «О применении английского языка в Украине» до конца ноября 2023 года. Об этом заявила в комментарии Укринформу заместитель руководителя парламентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Она отметила, что Кабмин уже представил программу, которая среди прочего предусматривает бесплатные онлайн-курсы для украинцев.

«Правительство уже презентовало программу, которая среди прочего предусматривает бесплатные онлайн-курсы для украинцев. Конечно, важным элементом в этом процессе является принятие парламентом законопроекта Президента Украины Владимира Зеленского. Комитет достаточно давно рекомендовал Верховной Раде принять его в первом чтении. Мы рассчитываем, что до конца ноября можно будет проголосовать за этот проект в парламенте», – сказала Кравчук.

Также Кравчук сообщила, что после принятия законопроекта в первом чтении гуманитарный Комитет займется доработкой его до второго чтения.

Ранее мы писали, что Президент Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о применении английского языка в Украине, которым предлагается предусмотреть обязательное изучение английского языка в детских садах, а также владение английским для будущих госслужащих.

Также сообщалось, что по законопроекту об английском языке убрали требование демонстрировать фильмы без дубляжа.

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