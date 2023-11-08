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Стало известно, на какие нарушения языкового закона чаще всего жалуются украинцы

14:00, 8 ноября 2023
За 10 месяцев 2023 года языковой омбудсмен получил 3240 обращений по поводу нарушения языкового законодательства.
Стало известно, на какие нарушения языкового закона чаще всего жалуются украинцы
Фото: Цензор.НЕТ
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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил, что за 10 месяцев 2023 года на его адрес поступило 3240 обращений граждан о нарушении языкового законодательства.

Он отметил, что почти половина из них (1614 ) касается сферы обслуживания.

Чаще всего жалобы о нарушении языкового законодательства касались:

  • отсутствие украинской версии сайтов интернет-магазинов и вебсайтов – 882;
  • нарушений при обслуживании – 536;
  • наружной рекламы и вывесок – 480.
  • работников заведений дошкольного, общего среднего и высшего образования – 296;
  • предоставление информации о товарах и услугах (меню, ценниках, упаковке и т.п.) – 196;
  • органов власти – 151;
  • медиа – 144;
  • сферы здравоохранения – 137;
  • сферы культуры – 97;
  • учреждений коммунальной и государственной собственности – 56.

Еще 265 обращений касались других сфер общественной жизни.

Больше всего обращений поступило в отношении Киева (1167), Харьковской (473), Одесской (416), Днепропетровской (265), Киевской (134), Запорожской (54), Николаевской (48), Львовской (48) и Полтавской (47) областей.

"По результатам рассмотрения обращений граждан с целью устранения и недопущения в дальнейшем нарушения законодательства о государственном языке Уполномоченным приняты меры реагирования, в т. ч. проведение государственного контроля и наложение на нарушителей санкций, предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях. О результатах мер реагирования будем информировать дополнительно" , – сообщил Кремень.

Фото: Уполномоченный по защите государственного языка / Facebook

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