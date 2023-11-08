Стало известно, на какие нарушения языкового закона чаще всего жалуются украинцы

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил, что за 10 месяцев 2023 года на его адрес поступило 3240 обращений граждан о нарушении языкового законодательства.
Он отметил, что почти половина из них (1614 ) касается сферы обслуживания.
Чаще всего жалобы о нарушении языкового законодательства касались:
- отсутствие украинской версии сайтов интернет-магазинов и вебсайтов – 882;
- нарушений при обслуживании – 536;
- наружной рекламы и вывесок – 480.
- работников заведений дошкольного, общего среднего и высшего образования – 296;
- предоставление информации о товарах и услугах (меню, ценниках, упаковке и т.п.) – 196;
- органов власти – 151;
- медиа – 144;
- сферы здравоохранения – 137;
- сферы культуры – 97;
- учреждений коммунальной и государственной собственности – 56.
Еще 265 обращений касались других сфер общественной жизни.
Больше всего обращений поступило в отношении Киева (1167), Харьковской (473), Одесской (416), Днепропетровской (265), Киевской (134), Запорожской (54), Николаевской (48), Львовской (48) и Полтавской (47) областей.
"По результатам рассмотрения обращений граждан с целью устранения и недопущения в дальнейшем нарушения законодательства о государственном языке Уполномоченным приняты меры реагирования, в т. ч. проведение государственного контроля и наложение на нарушителей санкций, предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях. О результатах мер реагирования будем информировать дополнительно" , – сообщил Кремень.
Фото: Уполномоченный по защите государственного языка / Facebook
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