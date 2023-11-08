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Премьер Португалии подал в отставку из-за коррупционных расследований

13:41, 8 ноября 2023
Прокуратура Португалии расследует коррупционные махинации чиновников на литиевых шахтах и производстве водорода.
Премьер Португалии подал в отставку из-за коррупционных расследований
Источник фото: zbruc.eu
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Премьер-министр Португалии Антониу Кошта решил подать в отставку в связи с расследованием, касающимся возможной коррупции, после того, как правоохранители провели обыск в его официальной резиденции. Хотя его не называли подозреваемым по делу, однако он считает, что продолжение работы на посту чиновника стало несовместимым с текущим расследованием, - сообщает BBC.

Прокуратура отметила, что расследует концессии, предоставленные на литиевые шахты и производство водорода. Выданы ордера на задержание для пяти человек, включая руководителя аппарата Антониу Кошта и Витора Эскариа, который также был задержан.

Также в рамках расследования энергетических сделок были предъявлены обвинения министру инфраструктуры Жоау Галамби.

В своем телеобращении премьер-министр подчеркнул, что полагается на честность и добропорядочное поведение, и считает работу премьер-министра совместимой только с отсутствием подозрений на коррупционные действия.

"Достоинство функций премьер-министра несовместимо с любыми подозрениями относительно его честности, его добропорядочного поведения и тем более с подозрением относительно практики каких-либо криминальных действий", - сказал премьер-министр.

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза принял отставку премьер-министра и запланировал консультации с политическими партиями.

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