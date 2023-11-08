Прем'єр Португалії подав у відставку через корупційні розслідування

Прокуратура Португалії розслідує корупційні махінації посадовців на літієвих шахтах та виробництві водню.

Джерело фото: zbruc.eu

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта вирішив подати у відставку у зв'язку з розслідуванням, що стосується можливої корупції, після того, як правоохоронці провели обшук в його офіційній резиденції. Хоча його не називали підозрюваним у справі, проте він вважає, що продовження роботи на посаді урядовця стало несумісним з поточним розслідуванням, – повідомляє BBC.

Прокуратура відзначила, що розслідує концесії, надані на літієві шахти та виробництво водню. Видані ордери на затримання для п'яти осіб, включаючи керівника апарату Антоніу Кошта та Вітора Ескаріа, який також був затриманий.

Також в рамках розслідування енергетичних угод були пред'явлені звинувачення міністру інфраструктури Жоау Галамбі.

У своєму телезверненні прем'єр-міністр підкреслив, що покладається на чесність і доброчесну поведінку, і вважає роботу прем'єр-міністра сумісною лише з відсутністю підозр на корупційні дії.

«Гідність функцій прем'єр-міністра несумісна з будь-якими підозрами щодо його чесності, його доброчесної поведінки і тим більше з підозрою щодо практики будь-яких кримінальних дій», – сказав прем'єр-міністр.

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза прийняв відставку прем'єр-міністра і запланував консультації із політичними партіями.

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