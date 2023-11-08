Стало відомо, на які порушення мовного закону найчастіше скаржаться українці

За 10 місяців 2023 року мовний омбудсмен отримав 3240 звернень щодо порушення мовного законодавства.

Фото: Цензор.НЕТ

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив, що за 10 місяців 2023 року на його адресу надійшло 3240 звернень громадян про порушення мовного законодавства.

Він зазначив, що майже половина з них (1614) стосується сфери обслуговування.

Найчастіше скарги про порушення мовного законодавства стосувалися:

відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайтів – 882;

порушень під час обслуговування – 536;

зовнішньої реклами та вивісок – 480.

працівників закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти – 296;

надання інформації про товари та послуги (меню, цінники, упакування тощо) – 196;

органів влади – 151;

медіа – 144;

сфери охорони здоров’я – 137;

сфери культури – 97;

установ комунальної та державної власності – 56.

Ще 265 звернень стосувалися інших сфер суспільного життя.

Найбільше звернень надійшло щодо Києва (1167), Харківської (473), Одеської (416), Дніпропетровської (265), Київської (134), Запорізької (54), Миколаївської (48), Львівської (48) та Полтавської (47) областей.

"За результатами розгляду звернень громадян з метою усунення та недопущення надалі порушення законодавства про державну мову Уповноваженим вжито заходів реагування, у т. ч. проведення державного контролю та накладення на порушників санкцій, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. Про результати заходів реагування інформуватимемо додатково", - повідомив Кремінь.

Фото: Уповноважений із захисту державної мови/Facebook

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.