Местные выборы в США могут стать зеркалом президентской гонки

Результаты местных выборов в США могут стать важным сигналом относительно президентских выборов 2024 года.

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7 ноября состоялись выборы губернаторов Кентукки и Миссисипи. Губернатор Кентукки от Демократической партии Энди Бешир и губернатор от Республиканской партии Миссисипи Тейт Ривз победили на переизбрании, а избиратели в Огайо одобрили конституционную поправку, гарантирующую право на аборт и другие формы охраны репродуктивного здоровья. В Вирджинии демократы победили на парламентских выборах, нанеся удар по губернатору Республиканской партии Гленну Янгкину. Об этом сообщает "Голос Америки".

В Кентукки, губернатор Энди Бешир от Демократической партии баллотировался на второй срок и смог победить своего конкурента, генерального прокурора Дэниела Кэмерона от Республиканской партии. Бешир получил поддержку благодаря своей экономической политике и мерам по борьбе со стихийными бедствиями в штате.

В Миссисипи, губернатор Тейт Ривз от Республиканской партии также баллотировался на второй срок и смог победить своего противника, демократа Брэндона Пресли. Предыдущие опросы указывали на преимущество Ривза, а также он получил поддержку бывшего президента США Дональда Трампа.

В США считают, что последствия выборов могут оказать влияние на будущую президентскую гонку 2024 года, называя это голосование "промежуточным вердиктом" для администрации Джо Байдена.

В Вирджинии будет определяться судьба всех 40 мест в местном Сенате и 100 мест в Палате представителей. Представители Демократической партии пытаются удержать их большинство в Сенате и получить большинство в Палате представителей, где до сих пор контроль был за Республиканской партией - 52 против 48.

Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис выразили поддержку кандидатам-демократам в Вирджинии.

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