россия снова обстреляла одну из украинских теплоэлектростанций

Армия рф нанесла удар по прифронтовой теплоэлектростанции.

Источник фото: АрмияInform

Компания ДТЭК сообщила об обстреле одной из своих теплоэлектростанций армией рф в прифронтовой области Украины.

"Враг продолжает осуществлять террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины. Вчера вечером в результате обстрелов в очередной раз пострадала одна из ТЭС ДТЭК в прифронтовой области. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

В результате обстрела, было повреждено оборудование теплоэлектростанции.

Энергетики ДТЭК сейчас сосредоточены на ликвидации последствий обстрелов и принимают все необходимые меры для восстановления работы станции.

Компания заявила, что синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго", чтобы обеспечить надежную работу украинской энергосистемы и избежать перебоев в электроснабжении для населения и предприятий.

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