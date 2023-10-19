Держбюджет на 2024 рік прийнято в першому читанні

Верховна Рада розглянула законопроект про бюджет на 2024 в першому читанні.

19 жовтня парламент ухвалив у першому читанні законопроект про Державний бюджет на 2024 рік, розглянувши пропозиції народних депутатів. Далі Кабмін має їх опрацювати і запропонувати остаточну версію законопроекту.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада прийняла постанову 10000/П про висновки та пропозиції до проекту про Державний бюджет на 2024 рік.

Зокрема пропонується збільшити видатки Вищій раді правосуддя на 9,72 млн грн та для ВККС 52,4 млн грн за рахунок зменшення видатків на здійснення правосуддя на 62,15 млн грн.

Крім того, проектом постанови пропонується зменшити видатки на суди на 237,84 млн грн і збільшити відповідну освітню субвенцію.

Запропоновано опрацювати питання щодо можливості здійснення виплат співробітникам Служби судової охорони за період з 24 лютого 2022 року по 20 січня 2023 року та у разі необхідності передбачити відповідні кошти.

Раніше ми також писали, що вакантні посади в штатах державних установ та в апаратах судів доведеться скоротити. Про це повідомила директор Департаменту видатків бюджету органів влади Міністерства фінансів Людмила Рожкова.

Представник Міністерства фінансів повідомила, що проектом державного бюджету на 2024 рік встановлене фінансове забезпечення тільки на фактичну чисельність працівників державних установ. Також передбачено, що протягом 2024 року можуть бути заповнені лише 10% поточних вакансій.

Нагадаємо, що у 2024 році згідно проекту Бюджету на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя буде передбачено 20,53 млрд грн. З них за загальним фондом передбачено – 17,33 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

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