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  1. У світі

Ілон Маск може заблокувати свою соцмережу в Європі — ЗМІ

12:42, 19 жовтня 2023
Американський мільярдер може піти на блокування соцмережі Х через нове регулювання з боку ЄС.
Ілон Маск може заблокувати свою соцмережу в Європі — ЗМІ
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Власник соціальної мережі X (колишній Twitter) Ілон Маск розглядає можливість блокування сервісу на території Європи у відповідь на нове регулювання інтернет-платформ з боку ЄС. Про це повідомило видання Insider з посиланням на свої джерела.

Як пише джерело, мільярдер обговорював можливість видалення додатка в європейському регіоні або блокування доступу до нього користувачів в Європейському Союзі.

Ймовірно, цей крок буде схожим на те, як компанія Meta наразі блокує людей в Європі від використання свого нового додатку Threads.

Зазначається, що Маск дедалі більше розчаровується через необхідність дотримуватися Акта ЄС про цифрові послуги (DSA).

Раніше ми писали, що Маск тестує платну підписку для нових користувачів своєї соцмережі у розмірі $1.

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