НАЗК запустило новий розділ «Викрадена спадщина»

База вже налічує 245 культурних об’єктів.

Джерело фото: nazk.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції запускає новий розділ «Викрадена спадщина» в межах проекту «Війна і мистецтво». Він має допомогти запобігти незаконній торгівлі предметами мистецтва та старовини, що були викрадені в Україні під час війни.

База вже налічує 245 культурних об’єктів.

У НАЗК зазначають, що документування, публікація і поширення фактів про такі предмети та їхнє незаконне походження має суттєво обмежити можливості для їх незаконного обігу. А найважливіше — допомогти повернути їх під контроль України.

У розділі «Викрадена спадщина», окрім зображення кожного об’єкта та інформації про нього, можна також дізнатися і про обставини його крадіжки. З розділом можна ознайомитись за посиланням.

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