НАПК запустило новый раздел «Похищенное наследие»

База уже насчитывает 245 культурных объектов.

Источник фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции запускает новый раздел «Похищенное наследие» в рамках проекта «Война и искусство». Он должен помочь предотвратить незаконную торговлю предметами искусства и древности, которые были похищены в Украине во время войны.

База уже насчитывает 245 культурных объектов.

В НАПК отмечают, что документирование, публикация и распространение фактов о таких предметах и их незаконном происхождении должно существенно ограничить возможности для их незаконного обращения. А самое важное — помочь вернуть их под контроль Украины.

В разделе «Похищенное наследие», кроме изображения каждого объекта и информации о нем, можно также узнать об обстоятельствах его кражи. С разделом можно ознакомиться по ссылке.

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