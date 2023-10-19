Илон Маск может заблокировать свою соцсеть в Европе - СМИ

Американский миллиардер может пойти на блокировку соцсети Х из-за нового регулирования со стороны ЕС.

Владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск рассматривает возможность блокирования сервиса на территории Европы в ответ на новое регулирование интернет-платформ со стороны ЕС. Об этом сообщило издание Insider со ссылкой на свои источники.

Как пишет источник, миллиардер обсуждал возможность удаления приложения в европейском регионе или блокирование доступа к нему пользователей из Европейского Союза.

Вероятно, этот шаг будет похож на то, как компания Meta блокирует людей в Европе от использования своего нового приложения Threads.

Отмечается, что Маск все больше разочаровывается из-за необходимости придерживаться Акта ЕС о цифровых услугах (DSA).

Ранее сообщалось, что Маск тестирует платную подписку для новых пользователей своей соцсети в размере $1.

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