Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
За педагогическими и научно-педагогическими работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, сохраняется предыдущий средний заработок, - Верховный Суд

Кассационный гражданский суд Верховного Суда рассмотрел дело о гарантиях для педагогических или научно-педагогических работников, призванных на военную службу во время мобилизации.

Высший совет правосудия признал высказывания Виталия Шабунина относительно судьи ВАКС вмешательством в осуществление правосудия

Уже зарегистрировано уголовное производство, а Офис Генерального прокурора должен сообщить ВСП, что уже сделано в ходе расследования.

Госбюджет на 2024 год принят в первом чтении

Верховная Рада рассмотрела законопроект о бюджете на 2024 год в первом чтении.

Депутаты предлагают освободить определенных лиц от обязанности зарегистрироваться в Электронном суде

Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Раде изменить недавно введенный в действие закон об обязательной регистрации электронных кабинетов в ЕСИТС.

Давид Арахамия анонсировал закон о лоббировании, согласно которому организации должны будут предоставить данные о своих донорах

Общественные организации будут рассказывать НАПК о своих донорах и суммах грантов, - Давид Арахамия анонсировал закон о лоббировании.

  1. Публикации
  2. / Законодательство

Госбюджет на 2024 год принят в первом чтении

12:45, 19 октября 2023
Верховная Рада рассмотрела законопроект о бюджете на 2024 год в первом чтении.
Госбюджет на 2024 год принят в первом чтении
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

19 октября парламент принял в первом чтении законопроект о Государственном бюджете на 2024 год, рассмотрев предложения народных депутатов. Далее Кабмин должен их доработать и предложить окончательную версию законопроекта.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла постановление 10000/П о выводах и предложениях к проекту о Государственном бюджете на 2024 год.

В частности, предлагается увеличить расходы Высшему совету правосудия на 9,72 млн грн и для ВККС 52,4 млн грн за счет уменьшения расходов на осуществление правосудия на 62,15 млн грн.

Кроме того, проектом постановления предлагается снизить расходы на суды на 237,84 млн грн и увеличить соответствующую образовательную субвенцию.

Предложено проработать вопрос о возможности осуществления выплат сотрудникам Службы судебной охраны за период с 24 февраля 2022 по 20 января 2023 и в случае необходимости предусмотреть соответствующие средства.

Ранее мы писали, что вакантные должности в штатах государственных учреждений и в аппаратах судов придется сократить. Об этом сообщила директор Департамента расходов бюджета органов власти Министерства финансов Людмила Рожкова.

Представитель министерства финансов сообщила, что проектом государственного бюджета на 2024 год установлено финансовое обеспечение только на фактическую численность работников государственных учреждений. Также предусмотрено, что в течение 2024 года может быть заполнено только 10% текущих вакансий.

Напомним, что в 2024 году согласно проекту Бюджета на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционированием органов и учреждений системы правосудия будет предусмотрено 20,53 млрд грн. Из них по общему фонду предусмотрено – 17,33 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Любов Гірняк
    Любов Гірняк
    суддя Одеського апеляційного суду
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді