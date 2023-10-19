Госбюджет на 2024 год принят в первом чтении

Верховная Рада рассмотрела законопроект о бюджете на 2024 год в первом чтении.

19 октября парламент принял в первом чтении законопроект о Государственном бюджете на 2024 год, рассмотрев предложения народных депутатов. Далее Кабмин должен их доработать и предложить окончательную версию законопроекта.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла постановление 10000/П о выводах и предложениях к проекту о Государственном бюджете на 2024 год.

В частности, предлагается увеличить расходы Высшему совету правосудия на 9,72 млн грн и для ВККС 52,4 млн грн за счет уменьшения расходов на осуществление правосудия на 62,15 млн грн.

Кроме того, проектом постановления предлагается снизить расходы на суды на 237,84 млн грн и увеличить соответствующую образовательную субвенцию.

Предложено проработать вопрос о возможности осуществления выплат сотрудникам Службы судебной охраны за период с 24 февраля 2022 по 20 января 2023 и в случае необходимости предусмотреть соответствующие средства.

Ранее мы писали, что вакантные должности в штатах государственных учреждений и в аппаратах судов придется сократить. Об этом сообщила директор Департамента расходов бюджета органов власти Министерства финансов Людмила Рожкова.

Представитель министерства финансов сообщила, что проектом государственного бюджета на 2024 год установлено финансовое обеспечение только на фактическую численность работников государственных учреждений. Также предусмотрено, что в течение 2024 года может быть заполнено только 10% текущих вакансий.

Напомним, что в 2024 году согласно проекту Бюджета на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционированием органов и учреждений системы правосудия будет предусмотрено 20,53 млрд грн. Из них по общему фонду предусмотрено – 17,33 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

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