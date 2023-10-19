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Вакантные должности в штате госучреждений и в аппаратах судов необходимо сократить – Минфин

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Вакантные должности в штате госучреждений и в аппаратах судов необходимо сократить – Минфин

07:40, 19 октября 2023
В Правительстве и Министерстве финансов настаивают на финансировании только действующих служащих.
Вакантные должности в штате госучреждений и в аппаратах судов необходимо сократить – Минфин
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Вакантные должности в штатах государственных учреждений и аппаратах судов придется сократить.

Об этом 17 октября на заседании Рабочей группы по обеспечению надлежащего финансирования судебной власти сообщила директор Департамента расходов бюджета органов власти Министерства финансов Людмила Рожкова.

Представитель министерства финансов сообщила, что проектом государственного бюджета на 2024 год установлено финансовое обеспечение только на фактическую численность работников государственных учреждений. Также предусмотрено, что в течение 2024 года может быть заполнено только 10% текущих вакансий.

«Это решение правительства. Есть поручение провести сокращение в государственных органах исполнительной власти, но судебной власти тоже необходимо будет пересмотреть штаты. Если несколько лет конкретные вакантные должности в судах не заполняются, они и не нужны. Потому финансово будет обеспечена лишь фактическая численность работников аппаратов судов. Финансировать нужно фактически работающих людей», – рассказала Людмила Рожкова.

Напомним, ранее в Министерстве финансов также сообщили, что пока не знают, какая конкретно будет заработная плата у работников аппаратов судов в 2024 году.

Автор Вячеслав Хрипун

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