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У Мінфіні досі не відомо, яка насправді буде зарплата у працівників апаратів судів у 2024 році

08:15, 13 жовтня 2023
Крім того, судам ще потрібно провести класифікацію посад державної служби.
У Мінфіні досі не відомо, яка насправді буде зарплата у працівників апаратів судів у 2024 році
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У Міністерстві фінансів поки що не знають, яка конкретно буде заробітна плата у працівників апаратів судів у 2024 році.

Як розповіла 11 жовтня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правової політики директор Департаменту видатків бюджету органів влади Міністерства фінансів Людмила Рожкова, поки що можна говорити лише про приблизний рівень заробітної плати працівників апаратів судів.

«Озвучити конкретний посадовий оклад на районному рівні ми не можемо, тому що схема посадових окладів ще не затверджена, не розглядалася та не обраховувалася», - розповіла Людмила Рожкова.

Втім, вона повідомила, що видатки на рівні районного суду (у вигляді середньої заробітної плати) передбачені у 2024 році у розміру 17,5 тис. гривень.  

«Але ми з вами розуміємо, що це таке – середній показник заробітної плати», - одразу ж повідомила представник Міністерства фінансів.

Щодо класифікації посад державної служби, то як повідомила Людмила Рожкова, держслужбовці місцевих та апеляційних судів будуть прирівнюватися до держслужбовців установ районного та обласного рівня відповідно.

Однак, як зазначила представник Мінфіну, класифікацію всіх посад державної служби в судовій владі ще необхідно здійснити до кінця року.

Також, представник Мінфіну зазначила, що мінімальний оклад в судах у наступному році буде 7 100 гривень. Такий оклад, наприклад, буде у судових розпорядників.

Оклад, наприклад, секретарів судових засідань, ймовірно, буде складати в районі 9 тис. гривень.

«Точний розмір посадового окладу поки назвати ми не можемо», - зазначила Людмила Рожкова.

Нагадаємо, що Каталог типових посад державної служби, з відповідним проектом постанови Кабінету Міністрів, вже внесено на розгляд Уряду. Очікуваним строком проведення класифікації посад державної служби є місяць з дня набрання чинності постанови.

Також, у вересні в ДСА повідомили, що протягом 2024 року заплановано наступний середній розмір заробітних плат в апаратах судів на місяць: апеляційні суди, місцеві адміністративні, господарські суди, ТУ ДСА – 21,1 тис. гривень, а місцеві загальні суди – 17,5 тис. гривень.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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