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В Минфине до сих пор не известно, какая реально будет зарплата у работников аппаратов судов в 2024 году

08:15, 13 октября 2023
Кроме того, судам еще предстоит провести классификацию должностей государственной службы.
В Минфине до сих пор не известно, какая реально будет зарплата у работников аппаратов судов в 2024 году
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В Министерстве финансов пока не знают, какая будет заработная плата у работников аппаратов судов в 2024 году.

Как рассказала 11 октября на заседании Комитета Верховной Рады по правовой политике директор Департамента расходов бюджета органов власти Министерства финансов Людмила Рожкова, пока можно говорить лишь о приблизительном уровне заработной платы работников аппаратов судов. 

«Озвучить конкретный должностной оклад на районном уровне мы не можем, потому что схема должностных окладов еще не утверждена, не рассматривалась и не рассчитывалась», - рассказала Людмила Рожкова

Однако она сообщила, что расходы на уровне районного суда (в виде средней заработной платы) предусмотрены в 2024 году в размере 17,5 тыс. гривен. 

«Но мы с вами понимаем, что это такое – средний показатель заработной платы», – сразу же сообщила представитель Министерства финансов.

Что касается классификации должностей государственной службы, то, как сообщила Людмила Рожкова, госслужащие местных и апелляционных судов будут приравниваться к госслужащим учреждений районного и областного уровня соответственно. 

Однако, как отметила представитель Минфина, классификацию всех должностей государственной службы в судебной власти еще предстоит осуществить до конца года.

Также представитель Минфина отметила, что минимальный оклад в судах в следующем году будет 7 100 гривен. Такой оклад, например, будет у судебных распорядителей. 

Оклад, например, секретарей судебных заседаний, вероятно, составит в районе 9 тыс. гривен. 

"Точный размер должностного оклада пока назвать мы не можем", - отметила Людмила Рожкова.

Напомним, что Каталог типовых должностей государственной службы с соответствующим проектом постановления Кабинета Министров уже внесен на рассмотрение Правительства. Ожидаемым сроком проведения классификации должностей государственной службы является месяц со дня вступления в силу постановления. 

Также, в сентябре в ГСА сообщили, что в течение 2024 года запланирован следующий средний размер заработных плат в аппаратах судов в месяц: апелляционные суды, местные административные, хозяйственные суды, ТУ ГСА21,1 тыс. гривен, а местные общие суды17, 5 тыс. грн.

Автор: Вячеслав Хрипун

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