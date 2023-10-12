Более 800 памятников культуры с начала полномасштабной войны в Украине уничтожила россия

835 памятников культурного наследия пострадали из-за российской агрессии в Украине.

За период с 24 февраля 2022 года по 25 сентября 2023 года в результате военных действий рф подверглись разрушениям или повреждениям 835 объектов культурного наследия. Из этого числа 118 памятников имеют национальное значение, 653 - местное, и 64 из них были недавно обнаружены. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики.

В общем, среди поврежденных объектов выделяются следующие категории:

Памятники архитектуры - 256.

Объекты, связанные с архитектурой и градостроительством - 246.

Памятники истории - 199.

Архитектура и история вместе - 32.

Монументальное искусство - 19.

Градостроительство и монументальное искусство - 17.

Археологические объекты - 20.

Архитектура, градостроительство и история - 37.

Градостроительство - 5.

Памятники науки и техники - 2.

Садово-парковое искусство - 1.

Архитектура, градостроительство и монументальное искусство - 1.

Архитектура и монументальное искусство - 1.

По информации Организации Объединенных Наций по вопросам культуры, с начала полномасштабной агрессии было уничтожено полностью 23 памятника, частично повреждено 648 объектов, а степень повреждения остается неизвестной для 164 объектов.

Поврежденные памятники культурного наследия расположены в 15 областях, с наибольшими потерями в таких областях:

207 - Харьковская область.

112 - Одесская область.

111 - Донецкая область.

80 - Херсонская область.

70 - Черниговская область.

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