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  1. В Украине

Более 800 памятников культуры с начала полномасштабной войны в Украине уничтожила россия

21:10, 12 октября 2023
835 памятников культурного наследия пострадали из-за российской агрессии в Украине.
Более 800 памятников культуры с начала полномасштабной войны в Украине уничтожила россия
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За период с 24 февраля 2022 года по 25 сентября 2023 года в результате военных действий рф подверглись разрушениям или повреждениям 835 объектов культурного наследия. Из этого числа 118 памятников имеют национальное значение, 653 - местное, и 64 из них были недавно обнаружены. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики.

В общем, среди поврежденных объектов выделяются следующие категории:

  • Памятники архитектуры - 256.
  • Объекты, связанные с архитектурой и градостроительством - 246.
  • Памятники истории - 199.
  • Архитектура и история вместе - 32.
  • Монументальное искусство - 19.
  • Градостроительство и монументальное искусство - 17.
  • Археологические объекты - 20.
  • Архитектура, градостроительство и история - 37.
  • Градостроительство - 5.
  • Памятники науки и техники - 2.
  • Садово-парковое искусство - 1.
  • Архитектура, градостроительство и монументальное искусство - 1.
  • Архитектура и монументальное искусство - 1.

По информации Организации Объединенных Наций по вопросам культуры, с начала полномасштабной агрессии было уничтожено полностью 23 памятника, частично повреждено 648 объектов, а степень повреждения остается неизвестной для 164 объектов.

Поврежденные памятники культурного наследия расположены в 15 областях, с наибольшими потерями в таких областях:

  • 207 - Харьковская область.
  • 112 - Одесская область.
  • 111 - Донецкая область.
  • 80 - Херсонская область.
  • 70 - Черниговская область.

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