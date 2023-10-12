Более 800 памятников культуры с начала полномасштабной войны в Украине уничтожила россия

За период с 24 февраля 2022 года по 25 сентября 2023 года в результате военных действий рф подверглись разрушениям или повреждениям 835 объектов культурного наследия. Из этого числа 118 памятников имеют национальное значение, 653 - местное, и 64 из них были недавно обнаружены. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики.
В общем, среди поврежденных объектов выделяются следующие категории:
- Памятники архитектуры - 256.
- Объекты, связанные с архитектурой и градостроительством - 246.
- Памятники истории - 199.
- Архитектура и история вместе - 32.
- Монументальное искусство - 19.
- Градостроительство и монументальное искусство - 17.
- Археологические объекты - 20.
- Архитектура, градостроительство и история - 37.
- Градостроительство - 5.
- Памятники науки и техники - 2.
- Садово-парковое искусство - 1.
- Архитектура, градостроительство и монументальное искусство - 1.
- Архитектура и монументальное искусство - 1.
По информации Организации Объединенных Наций по вопросам культуры, с начала полномасштабной агрессии было уничтожено полностью 23 памятника, частично повреждено 648 объектов, а степень повреждения остается неизвестной для 164 объектов.
Поврежденные памятники культурного наследия расположены в 15 областях, с наибольшими потерями в таких областях:
- 207 - Харьковская область.
- 112 - Одесская область.
- 111 - Донецкая область.
- 80 - Херсонская область.
- 70 - Черниговская область.
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