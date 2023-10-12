Суд арестовал чиновницу столичной РГА, которая вела телеграмм-канал Азарова

Решением суда взята под стражу чиновница столичной РГА и бывшая помощница экс-премьер-министра Украины Азарова, которая вела его пропагандистский телеграмм-канал.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В четверг, 12 октября, суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей чиновнице из Киевской РГА, которая была причастна к ведению телеграмм-канала бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Подозреваемая служила в должности начальницы отдела одной из районных администраций столицы и подозревается в содействии проведению подрывной деятельности против Украины в информационной сфере.

Чиновница также была помощницей бывшего премьер-министра Украины, который сейчас находится в РФ. Во время работы в Киеве на государственной службе она вместе с другим лицом совместно координировала информационную пропагандистскую деятельность бывшего премьер-министра через телеграмм-канал и другие медиа.

Подозреваемой было объявлено о подозрении согласно статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, и ч. 2 ст. 436-2.

Напомним, СБУ сообщила Азарову о новом подозрении и разоблачила столичную чиновницу, которая во время войны готовила его выступления для росТВ.

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