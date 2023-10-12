Суд заарештував посадовицю столичної РДА, яка вела телеграм-канал Азарова

Рішенням суду взято під варту посадовицю столичної РДА та колишню помічницю експрем’єр-міністра України Азарова, яка вела його пропагандиський телеграм-канал.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У четвер, 12 жовтня, суд призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою посадовиці з Київської РДА, яка була причетна до ведення телеграм-каналу колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Підозрювана служила на посаді начальниці відділу однієї з районних адміністрацій столиці та підозрюється у сприянні проведенню підривної діяльності проти України в інформаційній сфері.

Посадовиця також була помічницею колишнього прем'єр-міністра України, який зараз перебуває в рф. Під час роботи в Києві на державній службі вона разом з іншою особою спільно координувала інформаційну пропагандистську діяльність колишнього прем'єр-міністра через телеграм-канал та інші медіа.

Підозрюваній було оголошено про підозру згідно зі статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, та ч. 2 ст. 436-2.

Нагадаємо, СБУ повідомила Азарову про нову підозру і викрила столичну чиновницю, яка під час війни готувала його виступи для росТБ.

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