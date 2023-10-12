«Відчуваєте? Виборами пахне», – Денис Малюська анонсував закупівлю, відео

Міністр юстиції Денис Малюська, анонсуючи закупівлю локшини, зробив несподівану заяву.

Ввечері 12 жовтня міністр юстиції Денис Малюська розмістив у соцмережах відео, на якому анонсував чергову закупівлю. Разом з тим, він зробив досить нестандартну «підводку» для такого анонсу.

«Відчуваєте? Виборами пахне. Під час війни, після війни – не принципово.

А що треба кожному політику до виборів? Правильно! Локшина. Розвішувати. От її ми і купимо. 160 тон. Все як завжди – прозоро маркет, реєструйтесь, незабаром оголосимо закупівлю.

А взагалі – готуйте вуха, цьом», - заявив Денис Малюська.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні готові до перепису населення із застосуванням сучасних цифрових засобів для верифікації та формування реєстрів.

«Ми вже зараз робимо певні етапи реєстрового перепису, коли верифікується інформація в реєстрах і з'являється якісна інформація», - розповів міністр.

Автор: Наталя Мамченко

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